В российском Белгороде в ночь на воскресенье прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, в результате так называемых "хлопков" погибли 4 человека, еще несколько получили ранения. Официальная власть подтвердила "хлопки", однако все спихнули якобы на работу ПВО.

Местные жители начали бурно обсуждать происшествие, у некоторых началась истерика, а некоторые начали понимать, что война в Украине непременно коснется и их самых.

Так, в телеграмм-каналах одна из пользовательниц написала длинный пост, в котором высказала свое мнение о случившемся.

"Все хорошо". В Москве даже не верят, что к нем прилетает. Главное, чтоб Белгород не стал разменной монетой в конфликте россии и Украины. В принципе, сейчас становится все понятно, что Белгород Москве нафиг не нужен. Сколько колец безопасности у Москвы? А у нас ПВО, которое то вертолет пропустит, то ракету. Позор, блин! Простите. Накипело", - высказалась россиянка.

Другие пользователи начали даже обсуждать возможность побега из россии, или хотя бы из приграничного Белгорода.

"Нужно знать, что происходит, чтобы предпринимать действия", "Какие действия?", "Подвал, если бомбежка", "Не вариант, подвалы многоэтажек – братская могила", "Ну или покидать город, если прорыв и в окно могут постучать", "Пять раз, аж просыпались и всеми соседями повыскакивали на балкон", - пишут россияне в телеграмм-каналах.

Напомним, В россии взбунтовались против военного руководства, новые данные ГУР: "Дали указание работникам...".

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