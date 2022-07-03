В Турции издеваются над российскими туристами и благодарят их за финансирование беспилотников для ВСУ.

Турецкие курорты оказались полны листовок с благодарностью за Байрактары. Об этом сообщили в Telegram-канале "Русский борщ".

Листовки адрессованы российским туристам. Их благодарят за то, что отдыхая в Турции, они финансуруют производство беспилотников для Украины.

"Налоги от вашего отдыха пойдут на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ. Слава Украине! Свободу России!", — сказано на листовке с изображением БПЛА.





"Будьте аккуратны, кто знает, что у них на уме. От листовок до зеленки в лицо недалеко. От них можно всего ожидать", — делятся опасениями россияне.

Ранее компания BAYKAR заявила, что отдаст три беспилотника Украине бесплатно. Это те "Байрактары", на которые украинцы по инициативе Сергея Притулы насобирали 600 миллионов гривен.

"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", — заявили производители беспилотников.

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