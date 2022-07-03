В Варском районе в реке Стырь утонули двое детей. Тело одной девочки из них уже найдено.
Об аварии сообщили в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.
«На спецструнку «101» поступило сообщение о том, что в селе Бабка Вара района утонули двое детей (девочек) 2009 и 2010 годов рождения. Местные жители нашли и вынесли на берег тело девочки 2009 года рождения. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.
В комментариях под публикацией местные жители обсуждают причину трагедии. Говорят, что Стыр сейчас неглубокий – взрослый человек на колене, талии или груди, но подводное течение очень сильное.
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