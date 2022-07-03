В Белгороде, РФ, в ночь на 3 июля в результате взрывов погибли три гражданина Украины, в том числе маленький ребенок.
Как сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко, это была семья Коптеловых из Цуповки, Харьковской области.
Эта информация поступила от вынужденных переселенцев.
«Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как мы видим, россия уничтожает наших людей и на своей территории. Уверен в том, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и Господом Богом!», — отметил Задоренко.
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Отметим, в многоэтажку в Белгороде попала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь", уверены журналисты-исследователи. Такого вооружения нет у Украины.
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