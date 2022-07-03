Из школьной программы в Украине исчезнут произведения российских писателей и поэтов.

Соответствующее решение Министерство образования примет в ближайшее время, передает Обозреватель.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона. "Ожидаем, что такое решение будет принято в ближайшее время... комиссия уже рекомендовала, на сегодняшний день прорабатывают специалисты министерства", – сказал он.

По словам Шкарлета, этот вопрос очень чувствительный, поскольку в нашей стране нет семей, не пострадавших от агрессии рф.

Образовательный процесс уже с нового учебного года будет проходить с изменениями, подчеркнул Шкарлет.

Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.

Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.