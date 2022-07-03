Из школьной программы в Украине исчезнут произведения российских писателей и поэтов.
Соответствующее решение Министерство образования примет в ближайшее время, передает Обозреватель.
Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона. "Ожидаем, что такое решение будет принято в ближайшее время... комиссия уже рекомендовала, на сегодняшний день прорабатывают специалисты министерства", – сказал он.
По словам Шкарлета, этот вопрос очень чувствительный, поскольку в нашей стране нет семей, не пострадавших от агрессии рф.
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Денег больше не ждите: с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев
Образовательный процесс уже с нового учебного года будет проходить с изменениями, подчеркнул Шкарлет.
Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.
Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.