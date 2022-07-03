Российский пропагандист Андрей Караулов, который поддерживает войну с Украиной, жалуется, что русским в Европе уже плюют в чашки с кофе.

Его слова цитирует украинский журналист Денис Казанский.

“Есть такие случаи. Заказываешь кофе, чай. Спрашивают - русский? Приносят, а туда пол ресторана уже наплевало", - жалуется Караулов.

"Погоди, дядя. Это еще что! Скоро вам чашки еще и ссать начнут. Ведь другого детоубийцы и нацисты не заслуживают. За все придется расплачиваться и отвечать. Долго будете отмываться от кровушки", - ответил ему Казанский.

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