Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Луганской области и рассказал о рисках оккупации всего региона. Об этом шла речь во время совместного премьер-министром Австралии Энтони Албанизом брифинга сегодня в Киеве.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - заявил президент.

Относительно Лисичанска, по словам Зеленского, невозможно утверждать, что он полностью под контролем.

"Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача - иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут. Ускорение поставки оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее. Но там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет. Это слабое наше место. Но на других направлениях есть наши шаги вперед", - пояснил президент.

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