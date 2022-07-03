Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал войну россии против Украины «аморальной» и «оперативно глупой».
«У нас в Америке есть поговорка, мы говорим, что нации с союзниками процветают, нации без союзников увядают, и мы прямо сейчас наблюдаем, как россия увядает на наших глазах», — приводит слова Мэттиса телеканал CNN.
«Российская военная кампания в Украине аморальна. Она непрофессиональная в тактическом отношении, идиотская с оперативной точки зрения и бессмысленная в стратегическом плане», - добавил он.
На вопрос, какие военные уроки можно извлечь из этой войны, он ответил: «Один из них — не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции».
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