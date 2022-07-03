В Москве горит одна из башен Capital Towers (Москва-сити).
В сети появились кадры пожара в Московском международном деловом центре "Москва-Сити". Подробности уточняются.
Дым идет с крыши одного из небоскребов, пишут паблики.
Свидетели говорят, что сначала был хлопок, а после началось возгорание.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Мягкого сценария теперь не будет": в Польше сделали заявление о действиях путина в Украине
В россии взбунтовались против военного руководства, новые данные ГУР: "Дали указание работникам..."
Уже поют с Кобзоном для рыб: взорвался российский десантный катер, раскрыты потери оккупантов
Внучка Ротару в крошечном топике засияла на фоне подружки: фото
Напомним, В россии взбунтовались против военного руководства, новые данные ГУР: "Дали указание работникам...".
Как сообщала Politeka, Уже поют с Кобзоном для рыб: взорвался российский десантный катер, раскрыты потери оккупантов.
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