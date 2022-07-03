В Москве горит одна из башен Capital Towers (Москва-сити).

В сети появились кадры пожара в Московском международном деловом центре "Москва-Сити". Подробности уточняются.

Дым идет с крыши одного из небоскребов, пишут паблики.

Свидетели говорят, что сначала был хлопок, а после началось возгорание.

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Напомним, В россии взбунтовались против военного руководства, новые данные ГУР: "Дали указание работникам...".

Как сообщала Politeka, Уже поют с Кобзоном для рыб: взорвался российский десантный катер, раскрыты потери оккупантов.

Также Politeka писала, что "Я не позволю путину отобрать у меня Чехова": власти Германии заволновались за русскую культуру.