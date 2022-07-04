В Херсонскую область зашли вагоны с российскими боеприпасами.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

«В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами», - рассказали в Генштабе.

Тем временем стало известно, что передовые подразделения ВСУ якобы находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона. Об этом сообщает издание The Economist.

Подчеркивается, что битва за город будет очень тяжелой.

Сообщается, что коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего количества западных ракетных систем. По словам источников, российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. К тому же пока на южном направлении не наблюдается трехкратное преимущество ВСУ в живой силе и технике, необходимое для успешного наступления, отмечают в The Economist.

Напомним, ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасом в так называемой «ДНР».

Также сообщалось о взрывах во временно оккупированном Мелитополе.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский сделал заявление после слов Лукашенко о единой армии с рф.