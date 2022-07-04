Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Также враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении Снежковки, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки, враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск – успеха не имеет.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществляет обстрелы с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах Ивановки, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

В Харьковском направлении группировка войск противника сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины подавили враждебную попытку штурмовых действий.

Напомним, оккупанты притащили на Херсонщину еще почти 20 вагонов с боеприпасами.

Между тем ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов в так называемой «ДНР».

Также сообщалось о взрывах во временно оккупированном Мелитополе.