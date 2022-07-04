Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что на Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.
Также враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении Снежковки, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.
На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки, враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Пол ресторана наплевало в кофе": пропагандист пожаловался на отношение к россиянам в Европе
Уже поют с Кобзоном для рыб: взорвался российский десантный катер, раскрыты потери оккупантов
В российском Белгороде серия мощных взрывов, есть жертвы: появились подробности и кадры с места
Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя: фото
На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.
При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск – успеха не имеет.
На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществляет обстрелы с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.
На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах Ивановки, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.
В Харьковском направлении группировка войск противника сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины подавили враждебную попытку штурмовых действий.
Напомним, оккупанты притащили на Херсонщину еще почти 20 вагонов с боеприпасами.
Между тем ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов в так называемой «ДНР».
Также сообщалось о взрывах во временно оккупированном Мелитополе.