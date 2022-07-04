Тех, кто в Лисичанске нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, даже в последний день Лисичанской обороны под плотным огнем медики госпитализировали раненых, пожарные тушили пламя, а полиция фиксировала преступления.

«Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Много раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Только представьте, что в медучреждениях Донетчины, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан», - сообщил Гайдай.

Также он подчеркнул, что армия оккупантов собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе ВСУ нивелировали мастерством украинских бойцов.

«Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило», – пояснил Гайдай.

Таким образом, оккупанты закрепились в Лисичанске. Кроме того, удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку.

«Под контролем россиян уже и Золотаревка», – добавил Гайдай.

В свою очередь Институт изучения войны сообщил, что Россия захватила территорию между Лисичанском и админграницей Луганской области.

Также, по данным института, враг безуспешно атаковал северо-восточнее Бахмута и севернее Славянска Донецкой области.

Противник провел большие артобстрелы в западной части Южной оси. По мнению аналитиков, это могло временно сорвать контрнаступление ВСУ.

Напомним, после захвата лисичанска оккупанты выбрали новую цель.

Также сообщалось, что оккупанты притащили на Херсонщину еще почти 20 вагонов с боеприпасами.

Между тем ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов в так называемой «ДНР».