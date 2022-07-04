Украинские военные при помощи западного вооружения планируют продолжать угрожать российским путям снабжения. Огненный сюрприз для оккупантов готовиться на Харьковщине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В частности, украинские силы будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы бить по путям снабжения российских оккупантов, идущих через Вовчанск, Купянск и Изюм.

Купянск расположен примерно в 50 км от линии фронта и является важным логистический центром для оккупантов, действующих на Харьковском направлении.

Активность россиян на севере Харькова до сих пор не позволяла украинским военным вести огонь по ним на направлении Вовчанска с закрытых позиций. Вовчанск расположен примерно в 15-20 км от линии фронта.

Российские пути снабжения в Изюм являются наиболее уязвимыми, они находятся примерно в 15 км от ближайшей линии фронта.

Напомним, что оккупанты после Лисичанска захватили еще два населенных пункта.

Как сообщала Politeka, оккупанты после захвата Лисичанска выбрали новую цель.

Также Politeka писала, что оккупанты пригнали на Херсонщину вагоны, набитые боеприпасами.