НАТО уверены, война россии против Украины будет долговременной, а европейские лидеры также неоднократно говорили о затяжной войне.

Окончанием войны с россией должно стать выход Украины на свои пределы в 1991 году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина и назвал предполагаемую дату окончания войны.

По его словам, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года.

"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", - объясняет начальник Главного управления разведки.

Начальник украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год". На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно он ответил: "Следующий год, я так считаю".

Стоит отметить, что в НАТО уверены, война россии против Украины будет долговременной, а европейские лидеры также неоднократно говорили о затяжной войне.

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