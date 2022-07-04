Российские оккупанты после захвата Лисичанска Луганской области переключатся на захват другой области, большая часть которой сейчас находится под контролем ВСУ. Такие выводы сделали в разведке Британии.

В частности, там считают, что россияне постарается захватить Донецкую область. Армия рф начнет наступление на Северск, город в Донецкой области на пути в Славянск и Краматорск. Предполагают также, что вместо этого оккупанты могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

"Лисичанск был последним оставшимся крупным городом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание рф почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.

Также там отметили, что борьба за Донбасс была "упорной и изматывающей" – вряд ли это изменится в ближайшие недели – битва за Донецкую область будет тяжелой и изнурительной.

Напомним, что оккупанты после Лисичанска захватили еще два населенных пункта.

Как сообщала Politeka, в ГУР назвали сроки, когда активные боевые действия уменьшатся.

Также Politeka писала, что украинские военные готовят "огненный сюрприз" для оккупантов, известны главные цели.



