В Донецке начался сильный пожар. Соответствующие кадры уже появились в Сети.

По некоторым данным, в Донецке, который находится под контролем так называемой «ДНР», горит склад боеприпасов, пишет Politeka.net.

Донецк подхватил эстафету от Снежного и Тореза??? pic.twitter.com/4SLyealqln — Мітяй (@sgorlovki) July 4, 2022

«Снежное, Терновое, Донецк! Орки с огоньком отмечают день Независимости США!», «Донецк продолжил эстафету от Снежного и Тореза.‌‌ Так же подрыв склада с БК», "Курить вредно" - пишут в соцсетях.

Добавим, что ранее стало известно о масштабном пожаре на крупнейшем складе боеприпасов россиян в оккупированном Снежном Донецкой области. Примечательно, что Снежное находится в глубоком тылу – примерно в 65 км от линии фронта.

Сообщалось о взрывах и пожарах и на других российских складах на оккупированной территории Донетчины.

Тем временем стало известно, что американские HIMARS будут использоваться для ударов по путям снабжения оккупантов на Харьковщине.

Как сообщили в Институте изучения войны, каналы снабжения рашистов в области идут через Купянск, Вовчанск и Изюм.

Также Politeka.net писала, что после Лисичанска оккупанты захватили еще два населенніх пункта.

Кроме того, враг перегруппировывается и собирает силы для наступления на Славянск.