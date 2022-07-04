По некоторым данным, в Донецке, который находится под контролем так называемой «ДНР», горит склад боеприпасов, пишет Politeka.net.
«Снежное, Терновое, Донецк! Орки с огоньком отмечают день Независимости США!», «Донецк продолжил эстафету от Снежного и Тореза. Так же подрыв склада с БК», "Курить вредно" - пишут в соцсетях.
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Добавим, что ранее стало известно о масштабном пожаре на крупнейшем складе боеприпасов россиян в оккупированном Снежном Донецкой области. Примечательно, что Снежное находится в глубоком тылу – примерно в 65 км от линии фронта.
Сообщалось о взрывах и пожарах и на других российских складах на оккупированной территории Донетчины.
Тем временем стало известно, что американские HIMARS будут использоваться для ударов по путям снабжения оккупантов на Харьковщине.
Как сообщили в Институте изучения войны, каналы снабжения рашистов в области идут через Купянск, Вовчанск и Изюм.
Также Politeka.net писала, что после Лисичанска оккупанты захватили еще два населенніх пункта.
Кроме того, враг перегруппировывается и собирает силы для наступления на Славянск.