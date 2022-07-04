Этот процесс как раз сейчас продолжается.

На фоне полномасштабной российско-украинской войны слухи о болезнях путина распространяются с невероятной скоростью, что влечет за собой борьбу за власть в Кремле. На сегодняшний день смена действующей власти в Кремле возможна по одному из двух сценариев.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, политическая и экономическая российская элита, которая сильно пострадала от санкций, ждет "подходящего момента", когда прийдет приемник путина, который пострадал из-за санкций, и начнет просить их снять. То есть произойдет так называемая "депутинизация" и во всем обвинят путина.

Второй вариант, по словам Буданова, предполагает развал россии на на три и более частей.

Глава Гур добавил, что относительно фигур "преемников" путина, "этот процесс как раз сейчас продолжается" и отказался называть конкретные имена, чтобы не мешать этому процессу.

"Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля пошатнулись и должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело", - рассказал Кирилл Буданов.

Напомним, что рф переключится на захват новой области, разведка Британии сообщила детали.

Как сообщала Politeka, в ГУР назвали сроки, когда активные боевые действия уменьшатся.

Также Politeka писала, что украинские военные готовят "огненный сюрприз" для оккупантов, известны главные цели.