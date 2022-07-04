На фоне полномасштабной российско-украинской войны слухи о болезнях путина распространяются с невероятной скоростью, что влечет за собой борьбу за власть в Кремле. На сегодняшний день смена действующей власти в Кремле возможна по одному из двух сценариев.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.
По его словам, политическая и экономическая российская элита, которая сильно пострадала от санкций, ждет "подходящего момента", когда прийдет приемник путина, который пострадал из-за санкций, и начнет просить их снять. То есть произойдет так называемая "депутинизация" и во всем обвинят путина.
Второй вариант, по словам Буданова, предполагает развал россии на на три и более частей.
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Глава Гур добавил, что относительно фигур "преемников" путина, "этот процесс как раз сейчас продолжается" и отказался называть конкретные имена, чтобы не мешать этому процессу.
"Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля пошатнулись и должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело", - рассказал Кирилл Буданов.
Напомним, что рф переключится на захват новой области, разведка Британии сообщила детали.
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