Украинцы стали замечать возле дверей своих квартир странные знаки, сделанные с использованием спичек и пластилина.

Как сообщают в телеграм-канале Реальный Киев, в частности о таких метках сообщили жители улицы Александра Архипенко.

«Возле дверей многих квартир в подъезде появились метки, все были на уровне замков. Будьте осторожны и приглядывайте за имуществом уехавших за границу соседей, орудуют квартирные воры», - говорится в сообщении.

Добавим, ранее о таких метках сообщал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.

«Будьте бдительны! В Киеве мародеры метят оставшиеся без хозяев квартиры", – говорилось в сообщении Усова.

Примечательно, что сообщения о таких метках – со спичками и пластилином появлялись и в довоенном 2020-м году.

В частности, метки у входной двери находили летом в подъездах домов на Нивках, Виноградаре, Куреневке и других районах города.

Добавим, что грабители и квартирные воры часто оставляют так называемые маячки, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры. Так, воры могут втыкать в дверь спичку, волосок или нитку, оставить на коврике какой-то предмет, вставить в дверь рекламу. По этим "маякам" они могут узнать, не находятся ли хозяева жилья в отъезде.

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