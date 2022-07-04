Как сообщают в телеграм-канале Реальный Киев, в частности о таких метках сообщили жители улицы Александра Архипенко.
«Возле дверей многих квартир в подъезде появились метки, все были на уровне замков. Будьте осторожны и приглядывайте за имуществом уехавших за границу соседей, орудуют квартирные воры», - говорится в сообщении.
Добавим, ранее о таких метках сообщал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.
«Будьте бдительны! В Киеве мародеры метят оставшиеся без хозяев квартиры", – говорилось в сообщении Усова.
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Примечательно, что сообщения о таких метках – со спичками и пластилином появлялись и в довоенном 2020-м году.
В частности, метки у входной двери находили летом в подъездах домов на Нивках, Виноградаре, Куреневке и других районах города.
Добавим, что грабители и квартирные воры часто оставляют так называемые маячки, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры. Так, воры могут втыкать в дверь спичку, волосок или нитку, оставить на коврике какой-то предмет, вставить в дверь рекламу. По этим "маякам" они могут узнать, не находятся ли хозяева жилья в отъезде.
Напомним, в УЗ срочно изменили маршрут движения некоторых поездов, предупредив об их опоздании примерно на 5 часов.
Также сообщалось, что оккупанты притащили на Херсонщину еще почти 20 вагонов с боеприпасами.
Кроме того Politeka.net писала, что тем временем над Донецком поднимается столб черного дыма.