Так называемые власти временно оккупированного Крымского полуострова всеми силами пытаются отправить местных мужчин на войну против Украины. Захватчики дали задачу создать в районах так называемые призывные комиссии для проведения "мобилизации", как это было на Донбассе.
Об этом сообщает в Facebook представительство президента в Автономной Республике Крым.
Отмечается, что оккупанты создали "призывную комиссию по мобилизации" жителей полуострова в новом составе. Также было утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.
"Указанные шаги свидетельствуют, что россия готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", – информируют в представительстве.
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Там напомнили, что призыв и мобилизация украинцев в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Напомним, что рф переключится на захват новой области, разведка Британии сообщила детали.
Как сообщала Politeka, в ГУР назвали сроки, когда активные боевые действия уменьшатся.
Также Politeka писала, что украинские военные готовят "огненный сюрприз" для оккупантов, известны главные цели.