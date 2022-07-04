Так называемые власти временно оккупированного Крымского полуострова всеми силами пытаются отправить местных мужчин на войну против Украины. Захватчики дали задачу создать в районах так называемые призывные комиссии для проведения "мобилизации", как это было на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook представительство президента в Автономной Республике Крым.

Отмечается, что оккупанты создали "призывную комиссию по мобилизации" жителей полуострова в новом составе. Также было утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.

"Указанные шаги свидетельствуют, что россия готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", – информируют в представительстве.

Там напомнили, что призыв и мобилизация украинцев в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, что рф переключится на захват новой области, разведка Британии сообщила детали.

Как сообщала Politeka, в ГУР назвали сроки, когда активные боевые действия уменьшатся.

Также Politeka писала, что украинские военные готовят "огненный сюрприз" для оккупантов, известны главные цели.



