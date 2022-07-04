Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя отход бойцов ВСУ из Лисичанска.
Арестович отметил, что с удивлением обнаружил людей, которые унывают из-за отхода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка и заверил, что на самом деле оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) - это успешная военная операция
«Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, - нанести им потери, - выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, - создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», - сообщил Арестович.
Советник главы ОП заверил, что все задачи операции удалось выполнить.
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«Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском. Ещё раз - россияне на трёх (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трёх. Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти», - сообщил Арестович.
Также представитель Офиса президента сообщил, что «одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции давлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста».
«А слом стереотипа - это очень дорогого стоит. Это - рождение национальной военной школы.
Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ - вообще на «хорошо» и это - в чрезвычайно сложных условиях», - пояснил Арестович.
Также советник главы ОП напомнил о важном правиле: «Сохранили армию - вернём территорию. Не сохранили армию, не будет ни армии, ни территории».
«Я больше всего не любил в красных командирах тупой жуковский стереотип: «стоим до конца!». А красноармейская школа прощала генералам все - миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали. Не, нам такого не нужно», - отмтеил Арестович, пояснив, что ВСУ должны воевать какк козаки – с хитростью и маневром.
Также Арестович заверил, что российская армия понесла в Лисичанске и Северодонецке огромные потери и, взяв районный центр, оккупанты потеряли перспективу победы в войне.
«Лисичанск мы вернём. Они, своё спущенное в могилу «величие» - нет. Хватит ныть и выше нос. В кои-то веки, мы снова сделали их красиво», - подчеркнул Арестович.
Напомним, оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.
Также сообщалось, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину почти 20 вагонов с боеприпасами.