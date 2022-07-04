«Украинской армии не нужно доказывать ее стойкость в обороне (она ее уже сто раз доказала), украинской армии нужно похоронить российскую».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя отход бойцов ВСУ из Лисичанска.

Арестович отметил, что с удивлением обнаружил людей, которые унывают из-за отхода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка и заверил, что на самом деле оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) - это успешная военная операция

«Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, - нанести им потери, - выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, - создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», - сообщил Арестович.

Советник главы ОП заверил, что все задачи операции удалось выполнить.

«Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском. Ещё раз - россияне на трёх (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трёх. Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти», - сообщил Арестович.

Также представитель Офиса президента сообщил, что «одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции давлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста».

«А слом стереотипа - это очень дорогого стоит. Это - рождение национальной военной школы.

Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ - вообще на «хорошо» и это - в чрезвычайно сложных условиях», - пояснил Арестович.

Также советник главы ОП напомнил о важном правиле: «Сохранили армию - вернём территорию. Не сохранили армию, не будет ни армии, ни территории».

«Я больше всего не любил в красных командирах тупой жуковский стереотип: «стоим до конца!». А красноармейская школа прощала генералам все - миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали. Не, нам такого не нужно», - отмтеил Арестович, пояснив, что ВСУ должны воевать какк козаки – с хитростью и маневром.

Также Арестович заверил, что российская армия понесла в Лисичанске и Северодонецке огромные потери и, взяв районный центр, оккупанты потеряли перспективу победы в войне.

«Лисичанск мы вернём. Они, своё спущенное в могилу «величие» - нет. Хватит ныть и выше нос. В кои-то веки, мы снова сделали их красиво», - подчеркнул Арестович.

Напомним, оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.

Также сообщалось, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину почти 20 вагонов с боеприпасами.