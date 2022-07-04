Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пока не наблюдается тенденции наращивания войск Беларуси, которые могут нести угрозу для Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.
По словам Буданова, на данный момент в украинской разведке не фиксируют реальные угрозы от белорусской армии для Украины. Он отметил, что российских войск на территории Беларуси мизерное количество, а то, что проходит у наших границ – это плановые мероприятия и подготовка к наступлению не ведется.
"Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, проводимые ими. Мы знали о них за два с половиной месяца до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует", - говорит Буданов.
Также Буданов подчеркнул, что нет тенденции наращивания войск, которые могут нести угрозу для Украины.
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Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным сигналом слова Лукашенко о единой армии с россией.
"Заявление Лукашенко о единой армии с россией – это, прежде всего, опасно для белорусского народа. Он должен не привлекать Беларусь к захватнической войне России против Украины. Я думаю, что опасным звучит сигнал. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - сказал президент.
Напомним, Украинцев в Крыму готовят к войне, оккупанты действуют по сценарию Донбасса: что известно.
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