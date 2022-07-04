По словам главы ГУР, сейчас для Украины нет угрозы со стороны Беларуси.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пока не наблюдается тенденции наращивания войск Беларуси, которые могут нести угрозу для Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По словам Буданова, на данный момент в украинской разведке не фиксируют реальные угрозы от белорусской армии для Украины. Он отметил, что российских войск на территории Беларуси мизерное количество, а то, что проходит у наших границ – это плановые мероприятия и подготовка к наступлению не ведется.

"Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, проводимые ими. Мы знали о них за два с половиной месяца до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует", - говорит Буданов.

Также Буданов подчеркнул, что нет тенденции наращивания войск, которые могут нести угрозу для Украины.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным сигналом слова Лукашенко о единой армии с россией.

"Заявление Лукашенко о единой армии с россией – это, прежде всего, опасно для белорусского народа. Он должен не привлекать Беларусь к захватнической войне России против Украины. Я думаю, что опасным звучит сигнал. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - сказал президент.

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