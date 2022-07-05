Лисичанск Луганской области ВСУ держали очень долго и дался он россиянам очень дорого.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал журналист, политолог и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов.

По словам Сазонова, Лисичанск мог оказаться в котле.

«На него не вышли после Северодонецка через реку. На него перли большими силами все это время по этому берегу Северского Донца по направлению Тошковки и Горного. А из направления Попасной пытались запереть Лис в большой котел. То есть высоты о которых так много пишут, и водная преграда не работали. Это первое», – написал Сазонов в своем Facebook.

Также боец ​​объяснил ситуацию по этим высотам.

«Поскольку мы стояли не в самом Лисичанске, а как раз уже на выходе в направлении Горного – высоты были у нас за спиной, а перед нами путь на Тошковку. И я мог бы многое рассказать, как по ним прилетало. Там наша арта была, а оркская впереди. Слышно постоянно, а в темноте еще и вспышки. Эти высоты утюжили из всего. Постоянно. Иногда падало на нас. То мины, то грады», – рассказал Сазонов.

По словам журналиста, Лисичанск «дался русским очень дорого».

"Арта свой урожай собирала, ну а наш Хорт не только держал позиции, но с смежниками неплохо работал рейдами в тыл. То есть орки месяц контролируют населенный пункт, а здесь в 5 утра "Доброе утро мы из Украины". Или "Гомарджоба!". Потери по технике и бойцам они имели постоянно", - рассказал Сазонов, добавив, что на этом направлении также пылали вражеские склады с боеприпасами.

«Котла не вышло. Дело не в территории в современной войне. А именно в том, кто сохранит свою армию. Он и победит, и вернет все земли. Точка. Вот фото как раз с выезда из Лиса на Тошковку – сейчас уже нет смысла молчать о локации. За спиной те высоты. Впереди – дорога на Тошковку и Горское», – раскрыл Сазонов, опубликовав также фото.

Напомним, ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.

Также Politeka.net писала, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину около 20 вагонов с боеприпасами.