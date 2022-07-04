КНР внезапно начала импортировать палладий на мировой рынок.
Об этом сообщает "Останній Капиталіст".
"Китай, исторически не продававший палладий, неожиданно увеличил его экспорт.
За первые пять месяцев года Китай продал более 5 тысяч тройских унций палладия по сравнению с 55 тройскими унциями в 2021 году.
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Палладий используется, прежде всего, в автомобильной промышленности. Согласно документам, металл Китай экспортировал в Италию, Канаду, Гонконг.
Одним из основных поставщиков палладия была россия. До войны с Украиной страна поставляла на мировой рынок 40% металла. Эксперты считают, что Пекин воспользовался текущей ситуацией на рынке и решил заработать, возможно, даже продавая ранее импортированные из россии запасы.
Все думали, что будет конец света из-за того, что именно россия была основным экспортером палладия, но как видим – Китай может полностью заменить россию. Вот такой хороший и хитрый союзник у россии", – отмечают в сообществе.
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