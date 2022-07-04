Риск непосредственного участия Беларуси в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам армии рф на территории Украины.

Об этом рассказал офицер ВСУ и член экспертной группы при главнокомандующем Валерие Залужном Семен Кабакаев, пишет Обозреватель.

Он подчеркнул, что вероятность вступления в войну Беларуси никогда не была низкой, поскольку на самопровозглашенного лидера страны Александра Лукашенко продолжает давить российский диктатор владимир путин, хотя тот пока не может решиться. Семен Кабакаев также рассказал, что Лукашенко не спешит вводить войска из-за соцопроса, который проводил.

Известно, что Лукашенко с помощью социальных служб и государственных, и частных делал опрос, готовы ли военные и гражданские для мобилизации, для вторжения в Украину и так далее.

"Там был очень маленький процент готовых – до 10%. Около 90% сказали, что мы не готовы, мы не хотим, мы не будем. Он с бумажками побежал к путину, и сказал, что я готов давать вам базы, ракеты, снаряды, боеприпасы, аэродромы, места для проживания, но своих людей дать не могу, потому что потом эти военные мои, против меня обернутся", – описал Кабакаев ситуацию в Беларуси.

При этом он предупреждает, что шантаж Кремля генералов и Лукашенко может подействовать, тогда армия Беларуси вступит в войну.

"Путин может поставить вопрос ребром: или ты наступаешь на территорию Украины, или мы тебя здесь условно убьем. Я могу быть уверен в таком разговоре. Поэтому Лукашенко пытается до последнего это как-то оттянуть", – отметил Кабакаев.

Несмотря на то, что белорусская армия малочисленна – до 10 тысяч человек, – ее наступление грозит прежде всего расширением фронта по длине границы Украины.

"Во-первых растянется фронт, во-вторых не для всех хватит мешков прятать их и передавать обратно в Беларусь. Это большая проблема. Это стало понятно с россиянами. Ну сколько там было россиян? 50 тысяч мешков нужно, ну а тут еще немного осталось", – отметил Семен Кабакаев.

Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

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