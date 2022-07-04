трудности в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" в местных магазинах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары взаймы под 10-20%", – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе чаще стали похищать бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

В ГУР объяснили, что так оккупационная администрация пытается "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место, чтобы возобновить работы соответствующей организации или службы.

Также из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживающих на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума".



Напомним, что рф переключится на захват новой области, разведка Британии сообщила детали.

Как сообщала Politeka, в ГУР назвали сроки, когда активные боевые действия уменьшатся.

Также Politeka писала, что украинские военные готовят "огненный сюрприз" для оккупантов, известны главные цели.