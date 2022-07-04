Украине в войне с рф необходима миротворческая миссия НАТО.

Об этом заявил глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, сообщает Польское радио.



Вместе с тем, политик отмечает, что подобный сценарий маловероятен.



"Если мы хотим, чтобы мир был действительно гарантирован и на достойных для Украины условиях, то без ввода миротворческой миссии НАТО не обойдется. Случится ли это? Если кто-то знает детали этих дел, а я их знаю, то понимает, что это не исключено, но и также маловероятно", — отметил он.



По его словам, война в Украине может длиться еще долго или же она перейдет в замороженный конфликт.

Качиньский подчеркнул, что миротворческая миссия "не для того, чтобы воевать с россиянам".



"Эта миссия для того, чтобы сказать россиянам: все, закончилось", - подчеркнул политик.



Он также выразил мнение, что в непосредственном столкновении с украинцами у россиян нет шансов, поскольку морально-психологическое состояние последних намного хуже. Глава PiS уверен, что условие победы Украины — вооружение.



"Украине необходимо оружие, а с этим есть некоторые проблемы", - подытожил он.

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