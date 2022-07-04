Норвежец Дамьен Магру, помогающий бороться с врагом в составе Интернационального легиона обороны Украины, обратился к нашим гражданам.

Об этом сообщает 24 канал.

"Я бы хотел сказать огромное спасибо всему гражданскому населению. Я как легионер чувствую очень большой уровень поддержки. Люди на улице подходят, благодарят и жмут руки. Это очень приятно",– сказал он.

Кроме того, это очень важно для поднятия боевого духа иностранцев, приехавших защищать Украину от россии.

Иностранец поделился, что его история того, как он попал в Интернациональный легион, несколько отличается от других.

"Я жил в Украине еще до начала этой фазы войны. Я уже 2 года работаю гражданским юристом в Киеве. Но когда 24 февраля я был на Западе Украины, уже тогда понимал, что хочу остаться в Украине и помочь чем-то", - сказал Магру.

И когда на третий день полномасштабной войны президент Зеленский призвал иностранцев присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины, он понял, что хочет присоединиться. Легионер считает, что это наиболее эффективный способ приобщиться к обороне страны.

Интересно, что Магру был одним из первых подписавших контракт.

Напомним, в россии взбунтовались против военного руководства, в ГУР сообщили новые данные.

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