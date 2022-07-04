В Харькове выпускнице специализированной школы №62 Дарье Багинской вручили золотую медаль. Девушка пришла на порог обстрелянной школы в целях безопасности в каске и бронежилете.
Об этом пишет Суспільне.
Золотую медаль отличнице вручил директор школы Александр Гряник. Руководитель заведения рассказал, что семья Дарьи живет в поселке Лесное, которое тоже подвергается обстрелам со стороны кафиров, отец служит.
"Поселок Лесный - это практически серая зона, рядом с нашим микрорайоном Пятихатки. Они ехали туда с мамой и отцом и на минутку заскочили к нам", - рассказал Гряник.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы: "На 100% согласна..."
Снова "Холостячка" Анна Богдан похвасталась коротенькой стрижкой и отказалась от укладки: "Как-то так"
Скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной: "Противно слышать..."
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
"Аттестат мама получала в 4 лицея неделю назад, документы там, потому что наша школа, как говорится, на линии огня. Девушка захотела лично получить медаль. Она позвонила, а я думаю: ну раз такое дело, не просто где-то в коридоре вручать? Поэтому мы на входе здания начальной школы. Десяти минут мне хватило, чтобы надеть вышиванку, должно быть хоть какое-то торжество", — описал событие директор школы.
Кроме Дарьи, золотые медали в этом выпуске получили еще двое учеников 62-й школы. Один выпускник стал серебряным медалистом. Эти дети сейчас находятся за пределами Харькова, их ждут медали, рассказал директор заведения.
Напомним, в россии взбунтовались против военного руководства, в ГУР сообщили новые данные.
Как сообщала Politeka, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Херсонщине, в Нацгвардии сообщили первые детали.
Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.