В Харькове выпускнице специализированной школы №62 Дарье Багинской вручили золотую медаль. Девушка пришла на порог обстрелянной школы в целях безопасности в каске и бронежилете.

Об этом пишет Суспільне.

Золотую медаль отличнице вручил директор школы Александр Гряник. Руководитель заведения рассказал, что семья Дарьи живет в поселке Лесное, которое тоже подвергается обстрелам со стороны кафиров, отец служит.

"Поселок Лесный - это практически серая зона, рядом с нашим микрорайоном Пятихатки. Они ехали туда с мамой и отцом и на минутку заскочили к нам", - рассказал Гряник.

"Аттестат мама получала в 4 лицея неделю назад, документы там, потому что наша школа, как говорится, на линии огня. Девушка захотела лично получить медаль. Она позвонила, а я думаю: ну раз такое дело, не просто где-то в коридоре вручать? Поэтому мы на входе здания начальной школы. Десяти минут мне хватило, чтобы надеть вышиванку, должно быть хоть какое-то торжество", — описал событие директор школы.

Кроме Дарьи, золотые медали в этом выпуске получили еще двое учеников 62-й школы. Один выпускник стал серебряным медалистом. Эти дети сейчас находятся за пределами Харькова, их ждут медали, рассказал директор заведения.

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