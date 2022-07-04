ДБР разоблачило и задержало трех человек, ограбивших одно из киевских отделений Госспецсвязи на 90 млн грн.

Как сообщает ГБР, группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, совершила грабеж в начале марта текущего года.

Воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению Госспецсвязи территории (оно было повреждено взрывом), бандиты проникли в помещение и похитили из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги на общую сумму около 90 миллионов гривен.

В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, кольца, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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