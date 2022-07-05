По меньшей мере 6 человек погибли и еще около 60 получили ранения в результате стрельбы во время парада.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на американские СМИ, трагедия случилась в пригороде Чикаго, где множество людей собралось на парад в честь Дня Независимости США.

По данным СМИ, подозреваемому 22 года. Это белый худощавый парень с татуировками. Он вел стрельбу из винтовки, находясь на крыше здания.

#ElObservadorhn #Noticias #Internacionales | Identifican a Robert E. Crimo III como persona de interés del tiroteo en Highland Park, Illinois, que dejó al menos 6 muertos, incluyendo un mexicano [@CNNEE] pic.twitter.com/tW4Mc6Qpld — El Observadorhn Noticias (@observadorhn_el) July 5, 2022

Одна из свидетельниц стрельбы рассказала, что во время атаки прикрыла дочь собою и, посмотрев через улицу, увидела стрелка на крыше.

At least 6 people died and about 60 others were wounded in a shooting during a US Independence Day parade on July 4 in the city of Chicago. A 22-year-old suspect has been arrested by local police. pic.twitter.com/r0StCjTrDY — South China Morning Post (@SCMPNews) July 5, 2022

В Соцсетях уже начали появляться фото тех, кто стал жертвами стрелка. Так, по некоторым данным, первым погибшим в Хайленд-Парке стал 78-летний Николас Толедо. Отмечается, что идти на парад Толедо не хотел.

He didn’t even want to go — don’t pressure the elderly into doing things they don’t want to do!



REST IN PEACE: Nicolas Toledo, 78, is the first victim identified in the deadly July 4th parade shooting in the Chicago suburb of Highland Park. 💔 https://t.co/0EVhM02RSk pic.twitter.com/hRkJnGtB23 — Karina Martinez (@MtzTweets) July 5, 2022

«Не заставляйте стариков делать то, чего они не хоят! Покойтесь с миром», - пишут пользователи.

Напомним, актеры разбили в фатальном ДТП на съемках сериала.

Также сообщалось о стрельбе в больнице в городе Талса в Оклахоме.

Кроме того Politeka.net писала, чтоо мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших.