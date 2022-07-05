Как сообщает Politeka.net со ссылкой на американские СМИ, трагедия случилась в пригороде Чикаго, где множество людей собралось на парад в честь Дня Независимости США.
По данным СМИ, подозреваемому 22 года. Это белый худощавый парень с татуировками. Он вел стрельбу из винтовки, находясь на крыше здания.
Одна из свидетельниц стрельбы рассказала, что во время атаки прикрыла дочь собою и, посмотрев через улицу, увидела стрелка на крыше.
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В Соцсетях уже начали появляться фото тех, кто стал жертвами стрелка. Так, по некоторым данным, первым погибшим в Хайленд-Парке стал 78-летний Николас Толедо. Отмечается, что идти на парад Толедо не хотел.
«Не заставляйте стариков делать то, чего они не хоят! Покойтесь с миром», - пишут пользователи.
Напомним, актеры разбили в фатальном ДТП на съемках сериала.
Также сообщалось о стрельбе в больнице в городе Талса в Оклахоме.
Кроме того Politeka.net писала, чтоо мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших.