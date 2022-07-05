Российские захватчики мечтают вернуться домой живыми и готовы ради этого калечить самих себя.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.

«Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в российскую федерацию», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщают, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине.

Между тем, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск.

На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении Долины украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

В Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Новолуганского, боевые действия продолжаются.

При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении Спорного, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии столкновения.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, боец ​​объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.

Также Politeka.net писала, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину около 20 вагонов с боеприпасами.