Ночью во вторник, 5 июля, бойцы ВСУ взорвали важный для россиян склад боеприпасов в городе Кадиевка Луганской области, который еще с 2014 года находится под оккупацией. Эту информацию подтвердили источники в разведке, передает 24 канал.
В разведке сообщили, что ночью 5 июля на Луганщине накрыли вражеский склад с боекомплектами. Он был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов). Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
"Прилет" состоялся примерно через 30 минут после полуночи. Боекомплекты оккупантов продолжали детонировать еще, как минимум, несколько часов. Потери россиян устанавливают.
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Напомним, 4 июля стало известно о масштабном пожаре на крупнейшем складе боеприпасов россиян в оккупированном Снежном Донецкой области. Примечательно, что Снежное находится в глубоком тылу – примерно в 65 км от линии фронта.
Сообщалось о взрывах и пожарах и на других российских складах на оккупированной территории Донетчины.
Напомним, боец объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.
Также Politeka.net писала, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину около 20 вагонов с боеприпасами.