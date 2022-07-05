Ночью во вторник, 5 июля, бойцы ВСУ взорвали важный для россиян склад боеприпасов в городе Кадиевка Луганской области, который еще с 2014 года находится под оккупацией. Эту информацию подтвердили источники в разведке, передает 24 канал.

В разведке сообщили, что ночью 5 июля на Луганщине накрыли вражеский склад с боекомплектами. Он был расположен в Кадиевке в районе ЖБИ (ранее город назывался Стаханов). Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

"Прилет" состоялся примерно через 30 минут после полуночи. Боекомплекты оккупантов продолжали детонировать еще, как минимум, несколько часов. Потери россиян устанавливают.

Напомним, 4 июля стало известно о масштабном пожаре на крупнейшем складе боеприпасов россиян в оккупированном Снежном Донецкой области. Примечательно, что Снежное находится в глубоком тылу – примерно в 65 км от линии фронта.

Сообщалось о взрывах и пожарах и на других российских складах на оккупированной территории Донетчины.

Напомним, боец ​​объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.

Также Politeka.net писала, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину около 20 вагонов с боеприпасами.