Оккупанты готовят наступление сразу на два украинских города, однако истощенные подразделения российской армии после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха.

Об этом говорится в последнем отчете американского Интитута изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что российские войска продолжают наступательные действия к востоку от Бахмута для подготовки к дальнейшему наступлению в направлении Бахмута и Северска.

В ISW приводят сообщение Генштаба ВСУ о неудачной разведке боем оккупантов в окрестностях Берестового и их безуспешной попытке наступления в районе Углегорской ТЭС и прогнозируют, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичан на Бахмут и Северск.

"Но их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, вызывает сомнения", – отмечают американские эксперты.

Также в ISW отметили, что владимир путин отпраздновал захват россией Лисичанска и границы с Луганской областью и, похоже, приказал российским военным взять оперативную паузу. Однако, по мнению аналитиков, неясно, примут ли российские военные риск достаточно длительной оперативной паузы, чтобы дать возможность истощенным подразделениям оккупантов восстановить свои силы.

Напомним, боец ​​объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.

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