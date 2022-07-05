Об этом говорится в отчете британских разведчиков, который обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 5 июля.
"В отличие от предыдущих этапов войны, россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между, по крайней мере, двумя группировками сил: Центральной группировкой, которую возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и Южной под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина", — сообщили британские эксперты.
При этом в разведке отмечают, что украинские силы отошли с Лисичанска в соответствии с планом и без потерь. Это был правильный шаг, поскольку удерживаемые Украиной районы Северодонецка и Лисичанска состояли из выступления, которое россияне могли атаковать с трех сторон. Теперь, по прогнозу британцев, украинские войска смогут легче обороняться за счет выпрямленной линии фронта.
Как отмечают разведчики, битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и массированным применением россией артиллерии, сравнивающей с землей города.
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Напомним, боец объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.
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