Об этом говорится в отчете британских разведчиков, который обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 5 июля.

"В отличие от предыдущих этапов войны, россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между, по крайней мере, двумя группировками сил: Центральной группировкой, которую возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и Южной под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина", — сообщили британские эксперты.

При этом в разведке отмечают, что украинские силы отошли с Лисичанска в соответствии с планом и без потерь. Это был правильный шаг, поскольку удерживаемые Украиной районы Северодонецка и Лисичанска состояли из выступления, которое россияне могли атаковать с трех сторон. Теперь, по прогнозу британцев, украинские войска смогут легче обороняться за счет выпрямленной линии фронта.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Как отмечают разведчики, битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и массированным применением россией артиллерии, сравнивающей с землей города.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

"Покойтесь с миром": трагедией обернулся масштабный праздник, есть погибшие и десятки раненых

Украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде: что известно

Каминская из "НеАнгелов" задрала блузу, впечатлив видом: яркий кадр

Любимицу Вакарчука Соловий засняли в мини во время прогулки, жаркий кадр: "Папарацци во Львове?"
Показать еще

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Напомним, боец ​​объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили очень важный для рф объект в Кадиевке, появились кадры.

Также Politeka писала, что авиация ВСУ ударила по скоплениям врага, идет освобождение Херсонщины.