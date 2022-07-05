Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает СБУ.

«Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю – Дмитрию Зубареву», - рассказали в СБУ.

Предатель, используя широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа, передавал своему российскому куратору разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом помощник нардепа ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. дол.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

Напомним, в Одесской области суд вынес приговор предателю Украины, воевавшему на стороне "ДНР".

Также сообщалось, что за решетку отправили гражданина Украины, принимавшего участие в боях на стороне оккупантов.

Кроме того Politeka.net писала, что ликвидирован один из самых известных коллаборантов Херсона.