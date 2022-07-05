Украинцев не должно волновать, что думают или говорят о войне россияне.
Об этом заявил известный украинский комик (Лига Смеха, Канал Горобина), а теперь еще боец ВСУ в составе "Азова" Виктор Розовый.
"У нас есть такой комплекс неполноценности. Это наверняка с советских времен осталось, что есть вроде бы "доминантный народ, русские, что они скажут".
Какой-то чувак из россии выступил с поддержкой Украины, едет через войну и все такие "Ого! А кто он?". Ну поезжай себе на*й. Меня это не беспокоит. Для меня есть Украина, а рашка и что там происходит... Зачем в том копаться?
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Нам нет дела, что происходит на тех болотах. Кто нас поддерживает, кто не поддерживает – апелляцией типа "Выходите на улицы" к россиянам мы войну точно не выиграем.
Информационная война – это то, сколько к ним гробов едет. Чем больше гробов приедет, тем больше будут мотивированы не брать повестки.
Что мы хотим им доказать? Что мы хорошие? Сейчас русскоязычные люди кричат "не надо нас защищать". Что это дало? Поэтому иногда п*здюлина решает гораздо больше, чем эта вербальная деятельность», - говорит Виктор Розовый.
Напомним, боец объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.
Также Politeka.net писала, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину около 20 вагонов с боеприпасами.