Украинцев не должно волновать, что думают или говорят о войне россияне.

Об этом заявил известный украинский комик (Лига Смеха, Канал Горобина), а теперь еще боец ​​ВСУ в составе "Азова" Виктор Розовый.

"У нас есть такой комплекс неполноценности. Это наверняка с советских времен осталось, что есть вроде бы "доминантный народ, русские, что они скажут".

Какой-то чувак из россии выступил с поддержкой Украины, едет через войну и все такие "Ого! А кто он?". Ну поезжай себе на*й. Меня это не беспокоит. Для меня есть Украина, а рашка и что там происходит... Зачем в том копаться?

Нам нет дела, что происходит на тех болотах. Кто нас поддерживает, кто не поддерживает – апелляцией типа "Выходите на улицы" к россиянам мы войну точно не выиграем.

Информационная война – это то, сколько к ним гробов едет. Чем больше гробов приедет, тем больше будут мотивированы не брать повестки.

Что мы хотим им доказать? Что мы хорошие? Сейчас русскоязычные люди кричат ​​"не надо нас защищать". Что это дало? Поэтому иногда п*здюлина решает гораздо больше, чем эта вербальная деятельность», - говорит Виктор Розовый.

Напомним, боец ​​объяснил ситуацию с отступлением ВСУ из Лисичанска.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты после захвата Лисичанска наметили новую цель.

Также Politeka.net писала, что россияне притащили в оккупированную Херсонщину около 20 вагонов с боеприпасами.