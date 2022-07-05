По его словам, сейчас "Буча" существует на правом берегу у прифронтовой полосы в Херсонской области. Россияне прибегают к пыткам, а свои зверства объясняют тем, чтобы якобы не дать украинцам наблюдать за враждебным передвижением.

"Они держат людей где-то в подвалах. Увидев кого-то, кто передвигается, россияне просто убивают. Часто с целью ограбления, поскольку у оккупантов отсутствуют поставки продовольствия", – объяснил Молчанов.

Активист также подчеркнул, что современные российские оккупанты хуже гестапо времен Третьего Рейха.

"Это не значит, что они (гестаповцы — ред.) не могли избить человека. Однако каких-то таких пыток, привычных для НКВД и современных россиян не было. Когда гестаповцам не удавалось доказать причастность к определенным преступлениям – таких людей просто отпускали. Никаких выбитых зубов, ампутаций или загнанных под ногти игл не было", – рассказал Молчанов.