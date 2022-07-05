Об этом рассказал херсонский активист Владимир Молчанов 24 каналу.
По его словам, сейчас "Буча" существует на правом берегу у прифронтовой полосы в Херсонской области. Россияне прибегают к пыткам, а свои зверства объясняют тем, чтобы якобы не дать украинцам наблюдать за враждебным передвижением.
"Они держат людей где-то в подвалах. Увидев кого-то, кто передвигается, россияне просто убивают. Часто с целью ограбления, поскольку у оккупантов отсутствуют поставки продовольствия", – объяснил Молчанов.
Активист также подчеркнул, что современные российские оккупанты хуже гестапо времен Третьего Рейха.
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"Это не значит, что они (гестаповцы — ред.) не могли избить человека. Однако каких-то таких пыток, привычных для НКВД и современных россиян не было. Когда гестаповцам не удавалось доказать причастность к определенным преступлениям – таких людей просто отпускали. Никаких выбитых зубов, ампутаций или загнанных под ногти игл не было", – рассказал Молчанов.
Напомним, двое российских генералов сработались в Украине, разведка раскрыла опасность.
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили очень важный для рф объект в Кадиевке, появились кадры.
Также Politeka писала, что авиация ВСУ ударила по скоплениям врага, идет освобождение Херсонщины.