Некоторые украинцы только сейчас начали прозревать после террора россиян в Украине.

Так, потерпевший житель Сергеевки Дмитрий Киоссе попросил прощения после очередной атаки путинских войск.

"Простите меня. Страшно. Мертвых людей жалко. Знакомые погибли, дочка осталась сирота. Простите меня пожалуйста, я очень переживаю.

Хорошо, что мои дети, внуки уехали в Молдову. Сейчас сын с дочкой переезжают. Простите меня еще раз, очень страшно - я не думал, что путин такая сволочь, что он нападет на мирных людей. Он пошел против христиан. Что он творит? Причем здесь мы, мирные люди. Жили себе здесь... А здесь он решил власти больше иметь. Она вся ему боком выйдет эта власть", - говорит он.

Напомним, более двух десятков квартир в курортной Сергеевке в Одесской области разрушены российской ракетой дотла, еще с полсотни - нуждаются в ремонте. Из-за обстрела рашистов погиб 21 человек, в том числе и ребенок. Еще 39 – в больнице. Десятки остались без крова и ищут теперь убежище у знакомых и родственников.

Напомним, в Одесской области поймали предателя.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.