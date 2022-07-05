Как пишет Politek.net, Басков был замечен в компании двух женщин. Певец в пляжных шортах и ​​рубашке подтанцовывал, смеялся и в целом неплохо проводил свое время.

«Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину. Каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально?» - поинтересовалась украинка у Баскова.

Певец ответил, что он не веселится, а отдыхает.

Напомним, Басков так говорил о нападении России на Украину: «Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников».

Также Басков уверял, что США и их союзники хотят уничтожить Россию.

Напомним, ранее стало известно, что в больницу к раненым оккупантам примчался известный российский актер, звезда "Сватов" Федор Добронравов. Артист поддержал захватчиков и пожелал им выздоровления.

Также сообщалось, что российские власти готовятся лишить Максима Галкина и Аллу Пугачеву всего, что они заработали. Как известно, Галкин осудил действия российских властей и сейчас с Пугачевой и детьми находится в Израиле. В России же их назвали предателями.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине нашли управу на Наташу Королеву и Киркорова.