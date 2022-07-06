«В мире нет такой страны, которая обеспечивает себя противоракетной и противовоздушной обороной на 100%».

Об этом в интервью "Є питання" заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Так, по словам Рустамзаде, каждая ракета для «купола» может стоить Украине 100 тысяч долларов, кроме того эта израильская система Железный купол провалилась.

«Семь месяцев назад террористическая организация массовым запуском ракет — они из водопроводных труб их делают — истощила запасы ракет Железного купола и начала обстреливать Тель-Авив. Сейчас Израиль, поняв, что Железный купол — не панацея, начал разрабатывать новую лазерную систему, чтобы бороться с этими дешевыми ракетами. Вам не нужна система Железный купол», - заверил Рустамзаде.

По словам аналитика, чтобы бороться с обстрелами из таких установок, как Град и Ураган, есть дешевые системы. Например, это пушечные установки, которые также позволяют эффективно защищаться.

«Скажем, американская база в Багдаде — ее постоянно обстреливают установками Град, они же себе Железный купол не поставили, они поставили пушечную установку, снаряд которой стоит $20, и они этими снарядами полностью себя защищают», - рассказал эксперт.

Также офицер пояснил, что Железным куполом защитить всю Украину нельзя, напомнив, что Израиль – небольшая страна.

«А вы представьте, как всю Украину этими Железными куполами можно защищать? Или, скажем, как обеспечить противоракетную оборону такой страны как Украина? Зона поражения Patriot в самых лучших модификациях — это круг диаметром 50 км. Сколько вам Patriot понадобиться? Это архисложная задача», - пояснил Рустамзаде, ддобавив, что в мире нет страны, которая смогла себя обеспечить противоракетной и противовоздушной обороной на все 100%.

Даже Саудовская Аравия, которая тратит на это миллиарды долларов, не является полностью защищенной.

Напомним, ранее появилась информация, что Украина якобы хочет купить израильскую систему ПВО «Железный купол».

Об этом заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук на пресс-конференции в Тель-Авиве.

По его словам, это необходимо для того, чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов.

Корнейчук также раскритиковал Израиль за его реакцию на войну: отсутствие военной помощи, решение не лечить украинских солдат в своих медицинских учреждениях и отсутствие обновлений о войне в израильских СМИ.

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности», — сказал Корнейчук.

Тем временем стало известно, что по предварительным оценкам экспертов, из-за военной агрессии России в Украине разрушены или существенно повреждены более 574 больницы, 591 детский сад и 1067 школ. Значительные потери и разрушения понесли портовые, автодорожные, железнодорожные и аэропортовые отрасли.

Напомним, выяснилось, сколько тысяч россиян "легло" под Лисичанском и Северодонецком.

Также сообщалось, что помощник народного депутата Украины сливал секретные данные ФСБ.

Кроме того Politeka.net писала, что украинка встретила на курорте Николая Баскова, который поддержал войну россии против Украины, и рассказала ему о бомбежках.