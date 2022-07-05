Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

«Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки" , – подчеркнули в Генштабе.

Также отмечается, что с целью упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Так, разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

«Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны», - призвали в Генштабе.

Ранее известный политолог Юрий Романенко оценил последствия такого запрета.

«Встанет весь бизнес. Просто все. Люди, зарабатывающие за счет мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь должны получить такие разрешения. Непонятно, как быть с теми, кто уехал, например, из Днепра, Харькова, Одессы, того же Киева. Миллионы людей должны как-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь, потребуется разрешение. Это не шутка», – объяснил Романенко.

Также Романенко задался вопросом - зачем вводить это крепостное право для всех.

«Практического смысла для армии в этом – ноль. Объяснение только одно – это породит гигантскую кормушку. Любой сотрудник военкомата – потенциальный миллионер. А областные военкомы – просто олигархи. Над каждым военкоматом можно повесить надпись «Свободная касса», – предупредил эксперт.

Напомним, ранее в МВД дали ответ, запретят ли женщинам, которые встанут на воинский учет, покидать территорию страны.

В СНБО также сделали важное заявление относительно воинского учета для женщин.

Также сообщалось, что украинцев в Крыму готовят к войне.