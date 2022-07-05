Об этом, как сообщает Politeka.net, сообщил сам Сенцов на своей странице в Facebook.
«Женился», - коротко прокомментировал фото Сенцов.
Олег Сенцов женился на координаторе проекта "Евромайдан SOS" Веронике Вельч.
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Именно с ней режиссер в прошлом году позировал на красной дорожке Одесского кинофеста.
Отметим, что для Олега Сенцова это уже второй брак. У него есть взрослые дочь и сын от первой жены Аллы, которая осталась в Крыму, и маленькая дочь Эмма от журналистки Юлии Бабич.
«"У меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились", – рассказал Сенцов после рождения девочки.
В свою очередь Бабич признавалась, что с Сенцовым у нее не очень хорошие отношения. По ее словам, режиссер даже не хотел, чтобы у Эммы была его фамилия.
Напомним, что у Сенцова также есть сестра, за высказывания которой в адрес Украины ему даже пришлось извиняться.