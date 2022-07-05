В этот раз в бассейне под Петербургом нашли тело Юрия Воронова, возглавляющего подрядчика «Газпромома». Он погиб от выстрела в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Юрий Воронов — гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг», которая работала на арктических подрядах «Газпрома». По словам жены бизнесмена, перед отъездом в Ленобласть у ее супруга произошёл конфликт с деловыми партнёрами из-за потери денег.

Тело Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном посёлке у Финского залива. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой. Рядом лежал травматический пистолет, но кому он принадлежал, пока не ясно.

Отмечается, что это уже пятая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью. Зимой в Ленобласти нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром инвест», а затем, в том же поселке — Александра Тюлякова, работавшего в «Газпроме» заместителем гендиректора Единого расчётного центра.



В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери. Чуть позднее аналогичным образом в Испании обнаружили мёртвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его супругу и дочь.

Напомним, двое российских генералов сработались в Украине, разведка раскрыла опасность.

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