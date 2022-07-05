В тюрьмах Санкт-Петербурга наемники частной военной компании Вагнера начали вербовать на "работу" в Украине заключенных. Предполагается, что они будут следовать в авангарде наступления и выявлять позиции украинской армии. Об этом сообщает издание "Важные истории".
Тем, кому удастся выжить обещают амнистию за полгода службы и выплату в размере 200 тысяч рублей. При этом завербованных собираются оформлять как на этап, и до границы повезут под конвоем, как обычных заключенных.
"Вагнеровцы" обещают, что, если "доброволец" погибнет на войне, то его семья получит 5 миллионов рублей. Однако обещанных денег можно и не получить, так как никакими документами отправка на фронт подкрепляться не будет. В колониях Санкт-Петербурга записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге прошло около 40. При отборе желающих проверяли даже на полиграфе.
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