Военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Однако при смене места своего проживания они должны обратиться в соответствующие органы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека.
Она поясняет, что в сообщении Генерального штаба речь идет исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих само место жительства, место регистрации.
"То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", - отмечает Рябека.
Таким образом, лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться - к тому времени - в военкомат, а сегодня - в центр военного комплектования - сняться с учета и поехать встать на учет в новом месте, что не является новым правилом.
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"Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такая - чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", - предполагает Рябека.
То есть, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район надо брать разрешение. Нет. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.
"Сегодня еще будут происходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был более правильный. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось", - подытожила координатор движения адвокатов ВСУ.
Ранее в Генштабе сообщили, что «Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки".
Напомним, ранее в МВД дали ответ, запретят ли женщинам, которые встанут на воинский учет, покидать территорию страны.
В СНБО также сделали важное заявление относительно воинского учета для женщин.
Также сообщалось, что украинцев в Крыму готовят к войне.