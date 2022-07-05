«Керченский мост это, если не первая, то вторая цель для украинской армии».

Об этом в интервью «Є питання» заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.

По его словам, именно через Керченский мост россия подпитывает ресурсами Южное направление, в том числе Мариуполь и Херсонскую область. Уничтожив Керченский мост, Украина лишит противника возможности поддерживать свои войска.

«Другой вопрос, что у вас нет возможности уничтожить его. Такие мосты уничтожаются ядерным оружием. Хотя бы вывести его из строя, на какой-то момент лишить возможности выполнять свои функции — для этого у вас еще нет оружия. А когда у вас такое оружие будет, то, думаю, 10−20 MGM-140, аналог Искандера — с ними вы можете вывести из строя обе нитки — автомобильную и железнодорожную — хотя бы на одну-две недели», - пояснил эксперт.

Напомним, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Керченский (Крымский) мост - цель номер один для наших защитников после того, как украинские военные получат обещанное оружие.

Ударив по мосту, ВСУ разрушат основной путь подтягивания резервов российских оккупантов. Как только этот путь будет перерезан, в Крыму начнется паника, считает Марченко

"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – уверен Марченко.

Напомним, украинцев в Крыму готовят к войне.

Также сообщалось, что названа еще одна цель для ВСУ в оккупированном Крыму.

Тем временем стало известно, сколько тысяч россиян "легло" под Лисичанском и Северодонецком.