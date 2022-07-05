Об этом в интервью «Є питання» заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.
По его словам, именно через Керченский мост россия подпитывает ресурсами Южное направление, в том числе Мариуполь и Херсонскую область. Уничтожив Керченский мост, Украина лишит противника возможности поддерживать свои войска.
«Другой вопрос, что у вас нет возможности уничтожить его. Такие мосты уничтожаются ядерным оружием. Хотя бы вывести его из строя, на какой-то момент лишить возможности выполнять свои функции — для этого у вас еще нет оружия. А когда у вас такое оружие будет, то, думаю, 10−20 MGM-140, аналог Искандера — с ними вы можете вывести из строя обе нитки — автомобильную и железнодорожную — хотя бы на одну-две недели», - пояснил эксперт.
Напомним, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Керченский (Крымский) мост - цель номер один для наших защитников после того, как украинские военные получат обещанное оружие.
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Ударив по мосту, ВСУ разрушат основной путь подтягивания резервов российских оккупантов. Как только этот путь будет перерезан, в Крыму начнется паника, считает Марченко
"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – уверен Марченко.
Напомним, украинцев в Крыму готовят к войне.
Также сообщалось, что названа еще одна цель для ВСУ в оккупированном Крыму.
Тем временем стало известно, сколько тысяч россиян "легло" под Лисичанском и Северодонецком.