В Офисе президента Украины заявили, что потери врага могут достигать 115 тысяч убитыми и раненными.

С начала полномасштабного вторжения путина в Украину российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных. Это с учетом как прямых, так и не прямых потерь. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россия несет колоссальные потери не только в живой силе, но и в технике. Так, по примерным оценкам Генштаба, на войне в Украине уже погибли более 35 тысяч россиян, и это без учета частных военных компаний – а там еще может быть около 12 тысяч погибших.

"Потери армии россии за 132 дня войны составляют от 95 до 115 тыся убитыми и ранеными. Армейские части потеряли 36 тысяч вояк, а частные военные компании – до 12 тысяч. Остальные – раненые. От воинских частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35% живой силы", - рассказал Подоляк.

По его словам, рано или поздно россияне начнут задавать вопросы о потерях.

"Постепенно будут задаваться вопросы: "Ребята, а за что мы платим такую цену?". Это же не цена, там, в миллиард долларов. Это цена конкретными жизнями людей", - говорит Подоляк.

Он напомнил, что в первые дни российским воякам говорили, что они за 72 часа закончат свою "спецоперацию". Их уверяли, что потери личного состава не превысят 1 500 человек.

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