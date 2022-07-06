Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к народу поднял тему скандала, который разгорелся в сети. Бурное обсуждение вызвала информация по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

По словам Зеленского, украинцы дали разные оценки такому решению, а у многих оно вызвало возмущение. Поэтому президент поручил военному руководству объяснить ситуацию.

"Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Генштаб подтвердил запрет покидать место жительства мужчинам призывного возраста. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. "Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки", – подчеркнули в Генштабе.

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