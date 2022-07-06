Об этом в интервью "Є питання" заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Эксперт заверил, что сейчас ВСУ не могут наступать.

«О каком масштабном контрнаступлении идет речь? Сейчас вы не можете наступать. Через два месяца у вас будет возможность наступать, скажем, на 2 км в день. Надо свыкнуться с мыслью, что масштабных бросков — на 10, 20, 30, 50 км — в ближайшей перспективе, на два месяца, не ожидается. Вы будете медленно, километр за километром, выдавливать противника с вашей территории», - пояснил Рустамзаде.

По его словам, следует также избегать фраз «перелом в войне» и "масштабное контрнаступление", так как это будет долгая война.

«Людям надо знать это, чтоб планировать свою жизнь. Забудьте такое выражение как «масштабное контрнаступление». Вы не с Беларусью воюете, чтобы 50-тысячной группировкой уничтожить 10-тысячную и через неделю зайти в Минск. Ваш противник сильнее вас», - пояснил эксперт, призвав настраивать украинское общество на долговеременный военный конфликт.

В свою очередь, аналитики из американского Института изучения войны утверждают, что Кремль готовится к затяжной войне.

Целями РФ при ее вторжении в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета страны. Несмотря на неудачи своей армии и намекающую на снижение военных планов риторику после этих поражений, российский лидер владимир путин верен своим амбициям.

Напомним, Агиль Рустамзаде также рассказал, почему Украине не нужна система "Железный купол".

Тем временем выяснилось, сколько тысяч россиян "легло" под Лисичанском и Северодонецком.

Также сообщалось, что помощник народного депутата Украины сливал секретные данные ФСБ.